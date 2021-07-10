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Святкування Івана Купала обернулося трагедією на Житомирщині (фото, відео)

Святкування Івана Купала обернулося трагедією на Житомирщині (фото, відео)
Оновлено 19:48 Сьогодні Телеграф Коростень.today

У Коростені Житомирської області, увечері 9 липня, в зоні відпочинку на River Bank стався сильний вибух під час святкування Івана Купала. Травми отримало не менше 3 людей.

Про це повідомляє місцеве інтернет-видання "Коростень.today".

Під час дійства запалили піротехніку. У цей момент чоловік обливав бензином дрова. Іскра від піротехніки спричинила спалах бензину. Вогонь швидко дістався каністри і стався потужний вибух.

"Вибухнули каністри з бензином під піротехнікою. На відео видно, що на багатті сидів хлопчик. Цього, що був знизу з каністрою, вибухзовою хвилею відкинуло в річку, а другий, який був зверху, впав прямо в багаття. Обгорів, але з останніх сил сам вибрався з вогню і пірнув у воду", - розповіли очевидці з місця події.

Місцеві мешканці розповіли, що вибух був настільки потужним, що у жителів району, де власне все і сталася НП, трусило шибки у вікнах.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Мелітополі стався вибух на підприємстві - один постраждалий помер, за життя другого борються медики

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Ивана Купала, Пиротехника, Коростень, Вибух, Житомирська область.
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