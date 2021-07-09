Взрыв на предприятии в Мелитополе: один пострадавший умер, за жизнь второго борются медики

В Мелитополе Запорожской области 8 июля на частном предприятии по изготовлению промышленного оборудования произошел взрыв топливно-воздушной смеси. При этом были травмированы двое мужчин.

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в дежурную часть Мелитопольского районного управления полиции около 11:30.

"В результате взрыва, который произошел на территории частного предприятия по улице Александра Невского пострадали два рабочих 1961 и 1985 рождения. Один из них – житель Киева. Мужчины получили термические ожоги 3 и 4 степени тяжести. Они госпитализированы в больницу", – пояснили в полиции.

В тот же день пострадавших санавиацией доставили в Ожоговое отделение Запорожской городской клинической больницы экстренной и скорой медицинской помощи.

К сожалению, врачи оказались не всесильны, и, как стало известно "Телеграфу" из собственных источников, сегодня в полдень 36-летний мастер участка, получивший ожог 95% кожного покрова, скончался. Старший мужчина – заказчик, приехавший из столицы, получил 87% ожогов и находится в ожоговом шоке. Сейчас за его жизнь борются врачи: пациенту проводится противошоковая терапия.

Следственно-оперативной группой полиции на месте чрезвычайного происшествия установлено, что помещение, в котором произошел взрыв, было арендовано частным предприятием. На нем изготавливали промышленное оборудование смешивания смесей, предназначенное для химической и пищевой промышленности. Около 11 часов, во время проведения испытательных работ, произошел взрыв топливно-воздушной смеси. Остатки смесей изъяты и направлены на исследование в Запорожский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Следственным открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование. Сейчас продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств и причин происшествия.

В ГУ Гоструда в Запорожской области также создают специальную комиссию для расследования несчастного случая.