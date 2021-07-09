Скачать
Пятница, 09.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украинцам начали присылать платежки с новым налогом: что важно знать и кому нужно платить
Украинцам начали присылать платежки с новым налогом: что важно знать и кому нужно платить
Тарас Тополя: Чтобы люди не шли на концерты российских артистов, им нужно дать украиноязычную альтернативу
Тарас Тополя: Чтобы люди не шли на концерты российских артистов, им нужно дать украиноязычную альтернативу
АМКУ ответил, покупает ли SOСAR компанию "Glusco Украина" Медведчука
АМКУ ответил, покупает ли SOСAR компанию "Glusco Украина" Медведчука
"Висит на волоске": в Днепре пытаются спасти двухлетнего Мишу, которому перерезал горло отчим (фото)
"Висит на волоске": в Днепре пытаются спасти двухлетнего Мишу, которому перерезал горло отчим (фото)

Взрыв на предприятии в Мелитополе: один пострадавший умер, за жизнь второго борются медики

Взрыв на предприятии в Мелитополе: один пострадавший умер, за жизнь второго борются медики
Обновлено 16:36 Сегодня Телеграф

В Мелитополе Запорожской области 8 июля на частном предприятии по изготовлению промышленного оборудования произошел взрыв топливно-воздушной смеси. При этом были травмированы двое мужчин.

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в дежурную часть Мелитопольского районного управления полиции около 11:30.

"В результате взрыва, который произошел на территории частного предприятия по улице Александра Невского пострадали два рабочих 1961 и 1985 рождения. Один из них – житель Киева. Мужчины получили термические ожоги 3 и 4 степени тяжести. Они госпитализированы в больницу", – пояснили в полиции.

В тот же день пострадавших санавиацией доставили в Ожоговое отделение Запорожской городской клинической больницы экстренной и скорой медицинской помощи.

Взрыв грязевого вулкана в Каспийском море: в сети показали видео последствий

К сожалению, врачи оказались не всесильны, и, как стало известно "Телеграфу" из собственных источников, сегодня в полдень 36-летний мастер участка, получивший ожог 95% кожного покрова, скончался. Старший мужчина – заказчик, приехавший из столицы, получил 87% ожогов и находится в ожоговом шоке. Сейчас за его жизнь борются врачи: пациенту проводится противошоковая терапия.

Следственно-оперативной группой полиции на месте чрезвычайного происшествия установлено, что помещение, в котором произошел взрыв, было арендовано частным предприятием. На нем изготавливали промышленное оборудование смешивания смесей, предназначенное для химической и пищевой промышленности. Около 11 часов, во время проведения испытательных работ, произошел взрыв топливно-воздушной смеси. Остатки смесей изъяты и направлены на исследование в Запорожский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Следственным открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование. Сейчас продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств и причин происшествия.
В ГУ Гоструда в Запорожской области также создают специальную комиссию для расследования несчастного случая.

Порт Дубаи сотряс сильнейший взрыв, пламя было видно со всего города (видео)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 196

Все по теме:

Взрыв, ЧП, Мелитополь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У царя не стоит": на концерте российской группы в Киеве проскандировали кричалку про Путина
02 Украинцам начали присылать платежки с новым налогом: что важно знать и кому нужно платить
03 Российский военный самолет сорвал пресс-конференцию лидеров Литвы и Испании (видео)
04 Постарел: Меладзе на Atlas Weekend вызвал неоднозначную реакцию у украинцев (фото, видео)
05 В "ДНР" не нашлось лекарств: военкор боевиков скончалась после инсульта в 35 лет (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
Взрыв на предприятии в Мелитополе: один пострадавший умер, за жизнь второго борются медики
Взрыв на предприятии в Мелитополе: один пострадавший умер, за жизнь второго борются медики
США вряд ли войдут в &quot;нормандский формат&quot;, но могут помочь Украине иначе
США вряд ли войдут в "нормандский формат", но могут помочь Украине иначе
&quot;Танці з зірками-2021&quot;: стало известно имя первой звездной участницы шоу (видео)
"Танці з зірками-2021": стало известно имя первой звездной участницы шоу (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь