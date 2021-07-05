Взрыв грязевого вулкана в Каспийском море: в сети показали видео последствий

В воскресенье, 4 июля, в Каспийском море произошел сильный взрыв, из-за чего вздымающееся в воздух пламя было видно с побережья азербайджанской столицы Баку.

Изначально в росСМИ сообщали, что взрыв произошел на вышке SOCAR, однако в самой государственной нефтедобывающей компании Азербайджана эту информацию опровергли.

Позже появилась информация, что взрыв имел геологическое происхождение, а причина заключается в пробуждении грязевого вулкана.

В понедельник, 5 июля, в азербайджанском телеграм-канале "Zaman" опубликовали видео, на котором показан тот самый затухающий вулкан.

Напомним, из-за сжигания сухостоя фермерами, на Кипре вспыхнул самый масштабный за последние десятилетия лесной пожар. Известно о том, что жертвами стали по меньшей мере четыре человека. Пожар удалось взять под контроль после того, как Греция и Израиль направили к месту стихийного бедствия пожарную авиацию.