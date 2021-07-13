Мер Івано-Франківська пішов на драконівські заходи через трьох утоплеників в міській річці

В Івано-Франківську міська влада прийняла рішення заборонити з 13 липня купатися в районі мосту через а річку Бистриця в зв'язку з почастішанням випадків утоплення там.

Про це повідомив пізно ввечері в понеділок на своїй сторінці в соцмережі Facebook мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"УВАГА! Від завтра на річці Бистриці під мостом пішохіднім чергуватиме аварійно-рятувальна служба МАРС (встановлений намет відповідний), інспектори Муніципальної інспекції "Добродій", а також проситимемо наряд національної гвардії. Крім того розмістимо таблички "Купатись суворо заборонено! Штраф 50 000 грн!", - написав мер міста.

Він також додав, що якщо погодні умови дозволять, то влада буде змінювати русло річки.

"Я прошу всіх берегти себе і своїх близьких! Прошу не бути байдужими і допомагати іншим Прошу батьків дивитися за своїми дітьми і не вживати алкоголь на річках!", - закликав мер.

У коментарях, де багато хто засудив введення заборони і штрафи, Марцінків пояснив, що влада пішла на такий крок з огляду на три випадки утоплення громадян на цій ділянці річки.

Як повідомлялося, 12 липня в ГСЧС повідомили, що з початку року у водоймах України позбулися своїх життів 665 осіб, в тому числі 70 дітей. Тільки з початку липня на водоймах загинули 124 людини, з них 16 дітей.