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По десять людей за добу: рятувальники озвучили страшну статистику потопельників в Україні

По десять людей за добу: рятувальники озвучили страшну статистику потопельників в Україні
Оновлено 13:50 Пн, 12 Липень 2021 Телеграф

З початку 2021 року у водоймах України втратили життя 665 осіб, у тому числі 70 дітей.

Про це в понеділок, 12 липня, повідомляє пресслужба Держслужби України з НС.

Так, тільки з початку липня на водоймах України загинуло 124 людини, з них 16 дітей. І це при тому, що ще навіть не середина місяця.

У ДСНС відзначили, що цей показник вже перевищив торішню липневу статистику.

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Врятувати ж з початку року на водоймах вдалося 307 осіб, в тому числі 63 дитини.

Щоб зменшити кількість смертей на водних об'єктах, фахівці Служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку.

Однак, додають в ДСНС, більш дієво буде, якщо кожен громадянин почне сам піклуватися про свою безпеку.

У Службі також нагадали ряд рекомендацій для того, щоб відпочивати на водоймах безпечно і зберегти своє життя:

  • - відпочивати та купатися можна тільки на спеціально обладнаних пляжах;
  • - не можна пірнати в незнайомих місцях;
  • - не варто залишати дітей без нагляду біля води і не можна дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
  • - заборонено запливати далеко. НЕ рекомендується плавати наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
  • - категорично забороняється заходити в воду в стані алкогольного сп'яніння;
  • - не потрібно наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
  • - температура води повинна бути не нижче 17 ° С;
  • - плавати у воді можна не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;
  • - потрібно стежити за штормовими попередженнями і не виходити в плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Ці прості правила допоможуть зберегти життя і безпечно провести час на водоймах, запевняють в ДСНС.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як в Кривому Розі чоловік героїчно врятував потопельника.

Також нагадуємо, що в кінці липня 2021 року було зафіксовано майже 200 смертей на водоймах.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

ДСНС, Загиблі, Відпочинок, Водойми, Потопельники, Правила поведінки на воді.
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