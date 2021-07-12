По десять людей за добу: рятувальники озвучили страшну статистику потопельників в Україні

З початку 2021 року у водоймах України втратили життя 665 осіб, у тому числі 70 дітей.
Про це в понеділок, 12 липня, повідомляє пресслужба Держслужби України з НС.
Так, тільки з початку липня на водоймах України загинуло 124 людини, з них 16 дітей. І це при тому, що ще навіть не середина місяця.
У ДСНС відзначили, що цей показник вже перевищив торішню липневу статистику.
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Врятувати ж з початку року на водоймах вдалося 307 осіб, в тому числі 63 дитини.
Щоб зменшити кількість смертей на водних об'єктах, фахівці Служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку.
Однак, додають в ДСНС, більш дієво буде, якщо кожен громадянин почне сам піклуватися про свою безпеку.
У Службі також нагадали ряд рекомендацій для того, щоб відпочивати на водоймах безпечно і зберегти своє життя:
Ці прості правила допоможуть зберегти життя і безпечно провести час на водоймах, запевняють в ДСНС.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як в Кривому Розі чоловік героїчно врятував потопельника.
Також нагадуємо, що в кінці липня 2021 року було зафіксовано майже 200 смертей на водоймах.