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"Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его": невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)

"Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его": невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
Обновлено 21:01 Сегодня Телеграф

Количество погибших на водоемах Украины растет с каждым летним днем. Тонут в соленом, спокойном или штормящем море, пресных речках с быстрым течением, в озерах и каналах. Тонут малыши, оставшиеся без присмотра, бесшабашные подростки, отчаянные молодые люди, не рассчитавшие своих сил старики, трезвые люди и под хмельком. Тонут по собственной неосмотрительности и когда бросаются на помощь родным и не знакомым. Женщины и мужчины. Хотя статистика показывает, что последних – в силу особенностей характера, гораздо больше.

Иных удается спасти. На оборудованных пляжах на выручку зачастую (в рабочеее время) приходят спасатели. На "диких" пляжах и во внеурочное время – руку помощи подают неравнодушные люди. И, порой, отвоевывают у старухи с косой даже тех, кто, по мнению окружающих, уже не жилец.

Подобный случай произошел 8 июля на одном из водоемов в Кривом Роге. Рассказала о нем на своей страничке в Фейсбуке супруга мужчины, который, можно сказать, совершил гражданский подвиг.

"Сегодня мой муж спас жизнь человеку!!! – с нескрываемым чувством гордости пишет Инна Сапига. – Мы отдыхали на карьере, все было хорошо, людей было немного. Когда замечаем, спускается машина, я еще возмутилась, мол, сверху же есть парковка, зачем машинами спускаться. Ну и дальше занимаюсь своими делами. Как уже потом рассказали люди, из машины вышел мужчина, пьяный как чип. Он приехал один, и пошел купаться...".

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Далее Инна поясняет, что человека, лежащего на поверхности воды лицом вниз, она заметила совершенно случайно. Он, будто бы, через маску рассматривал дно. Но буквально через полминуты та же самая поза ее насторожила. И вдруг один из отдыхающих побежал к воде и начал вытаскивать этого мужчину на берег за руку. К нему на помощь поспешил муж Инны, Дмитрий.

"Дима вскакивает и бежит к ним. Я – за ним. Достали мужчину сине-черного по плечи, лицо и уши прям черные, без признаков жизни, не дышал, пульса не было. Мужчина говорит: "Это все, он синий и не дышит, он мертв, его не спасти". Люди тупо стояли и смотрели на мертвое тело, ничего не делая. Дима начал хлопать его по лицу и по спине, в надежде что вода выйдет, и мужчина очнется, но было бесполезно. После муж перевернул его на спину и начал делать непрямой массаж сердца, мужчина, который стоял рядом, продолжал твердить, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его".

Молодую женщину неприятно поразило, что больше никто не стремился оказывать помощь, хотя в данном случае второй человек бы не помешал.

"Диме нужна была помощь, чтобы кто-то делал искусственное дыхание, а он продолжал делать непрямой массаж сердца, но все тупо стояли и ничего не делали. Ему пришлось делать все самому".

Но кто-то из отдыхающих вызвал скорую помощь. И хотя утопленник не подавал признаков жизни, Дмитрий Сапига продолжал проводить реанимационные мероприятия.

"Спустя некоторое время, а оно как будто длилось вечно, мужчина начал дышать. Слова Богу, живой, все вздохнули вместе с ним! Мы дождались скорую и его забрали, надеемся, что его откачают и старания мужа были не напрасны. И, знаете, что самое страшное? Не было бы там Димы, люди просто бы вытянули его на берег, увидели его синего и без пульса, просто вызвали скорую и на том все. Мужчины бы не стало, конечно, по его глупости, но, если ты можешь что-то сделать для человека – нужно делать, а за жизнь нужно бороться до последнего!".

В подтверждение ситуации Инна приложила фото, сделанное, когда спасенный мужчина уже начал дышать.

"Мы спасенного в карьере мужчину живым отвезли в больницу, – заверили "Телеграф" в криворожской "скорой". – В коме, но живым".

"После оказания медицинской помощи в палате интенсивной терапии, состояние больного улучшилось. Но все же он в тяжелом состоянии, однако в динамике к прошлому дню, – рассказала медицинский директор криворожской городской больницы №17 Марина Мельник. – Он продолжает лечение в реанимационном отделении. Боремся за его жизнь".

Тем не менее, каких-либо прогнозов медики не дают.

"При истинном утоплении в пресной воде – хочешь или не хочешь, будут последствия, часто развивается отек легких. А ведь этого мужчину достали в коме. Поэтому, исход разный может быть. Истинное утопление в пресной воде – это крайне паршивая штука. Следует беречь себя от таких ситуаций", – пояснил главный врач криворожской станции скорой медицинской помощи Анатолий Биевский.

Как оказалось, Дмитрий Сапига с октября 2019 года работает респираторщиком в Государственном военизированном горноспасательном отряде ГСЧС Украины.

"За достаточно короткий промежуток времени он зарекомендовал себя как добросовестный работник. Активно участвует в общественной жизни взвода. Занимается личной физической подготовкой, чем подает хороший пример молодому поколению горноспасателей.

Руководство ГВГСО ГСЧС Украины выражает искреннюю благодарность Дмитрию за мужество, отвагу и высокий профессионализм, проявленные в чрезвычайной ситуации, и уверяет, что не покинет этот случай без должного внимания!", – такую информацию о своем работнике опубликовала пресс-служба подразделения.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Украина, Кривой Рог, ЧП, Происшествия.
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