"Мы могли посидеть в сауне на 3 минуты дольше – и они бы стали роковыми": история невероятного спасения девочки в Тернополе

Днем 16 мая в бассейне гостинично-развлекательного комплекса в Тернополе произошло ЧП: оказавшись на некоторое время без присмотра взрослых, трехлетняя девочка захлебнулась водой и утонула. Мама увидела дочку, когда та уже лежала на поверхности воды без сознания. Она вытащила ее из бассейна и стала звать на помощь медиков. Первым спасать ребенка принялся сотрудник аквапарка. А затем... случилось чудо. Совершенно случайно в этот день здесь оказались на отдыхе со своими семьями два врача-анестезиолога областной детской больницы Юрий Голинка и Сергей Цисарский. Им и удалось вернуть к жизни маленькую Полинку. "Телеграфу" удалось пообщаться со спасателями.

За маленьким ребенком сложно уследить

Сергей Цисарский работает в медицине более 30 лет. Сейчас он исполняет обязанности заведующего отделением интенсивной терапии и анестезиологии. Однажды он уже помог спасти человеческую жизнь. Это было еще в школьные годы и не в столь критичной ситуации. По словам Сергея Васильевича, на Днепропетровщине, на канале – тонула девочка, а они с одноклассником помогли ей добраться до берега. Просто поддерживали ее за руки.

"Но если бы мы не помогли, то она бы утонула", – считает мужчина.

Маму девочки Цисарский в случившемся не обвиняет: "Нельзя говорить, что мама виновата, ситуации разные бывают. Вы же понимаете, что за маленьким ребенком сложно уследить, две секунды – и он же на другом месте. Ребенок мог перебежать из одного бассейна в другой. С женщиной была еще сестра или подруга с двумя детками, она могла на них отвлечься".

"Когда меня позвали, Юра уже держал ее на руках и начал реанимационные мероприятия. Не могу сказать точно, сколько мы ее реанимировали, не до того было. Но по ощущениям, минут 7-10. Да, это долго, она фактически уже была без пульса, в состоянии клинической смерти. Пока из нее воду выкачали, из легких, перевернули ее вниз головой, пока рот открыли, чтобы все вышло, потом положили и качали – делали искусственное дыхание", – вспоминает анестезиолог.

Юрий Голинка моложе коллеги и друга, его медицинский стаж гораздо меньше. Спасать людей ему приходилось только в больнице, а за ее пределами то ли к счастью, то ли, к сожалению, нет – это был первый случай: "В больнице – это наша работа и, можно сказать, рутина".





"В общем-то, и вспоминать особо нечего, – говорит Юрий Ярославович. – Я подошел к группе людей, когда спасатели заведения пробовали оказывать девочке помощь. Правильно или неправильно, но пробовали. С профессиональной стороны мне кажется, что неправильно, тем не менее, они действовали. А подошел я туда чисто случайно, потому что нам оставалось буквально 10-15 минут до выхода из аквапарка, и мы с дочуркой уже шли переодеваться".

Медики – спасали, зрители – обсуждали

Почему в одном месте собралось много людей – заинтересовалась его восьмилетняя Соломия.

"Может, клоуны, аниматоры – тут же иногда отмечают дни рождения. Дочка предложила "Давай подойдем?", я согласился, и мы пошли смотреть. Это была чистая случайность! – вспоминает доктор. – Дело в том, что в аквапарке очень шумно – играет музыка, бурлит вода, дети кричат. К тому же, я здесь был без очков – группу людей видел, а что там происходит – нет. Но когда подошел ближе, то увидел, что ребенка держат вверх ногами, возле мужской головы – детская пятка. Тут я уже понял, что "дело пахнет керосином", тогда подбежал и вмешался в ситуацию, стал оказывать медицинскую помощь. Жене крикнул позвать моего коллегу и затем мы стали в тандеме проводить реанимационные мероприятия".

Все это время рядом стояли "советчики" – об этом упоминают оба собеседника. Отдыхающие активно обсуждали действия медиков, считая их слишком жесткими по отношению к малышке, возмущались, считая, что они делают "не то" и "не так".

"Но мы не обращали внимания ни на крики людей, ни на их замечания, потому что на тот момент ребенок уже был мертвым. Мы же хотели это изменить. После нескольких минут реанимационных мероприятий девочка задышала, появилось сердцебиение. Ее еще вырвало водой, что оставалась в легких и в желудке... И уже к приезду "скорой" ребенок был стабилизированный. Скорая помощь доставила ее в нашу больницу. Мы отвезли семьи домой и поехали в больницу узнать, как обстоит дело со спасенной девочкой. Там был другой врач, он ее принял – проводили обследование и лечение по анализам".

В больнице есть оборудование и персонал, а тут – ты в плавках

Сергей Васильевич в понедельник был на работе, и Полина, которая там находится с мамой, уже была под его надзором. А Юрий Ярославович нынче выходит на ночные дежурства. К середине недели маленькую пациентку уже перевели из реанимации в соматическое отделение. Выходит, что у девчушки теперь два дня рождения?

"Можно и так сказать, – соглашается медик. – Скажем так: основной день рождения у нее, все-таки, 16 мая. Потому что первый бы уже не играл роли, если б не случился второй".

Юрий Голинка считает, что у малышки оказался сильный ангел-хранитель.

"Иначе она бы умерла. Точнее, она уже умерла. И то, что нам удалось – это очень хорошо. Но вообще, события сложились из целого ряда обстоятельств и случайностей. Дело в том, что этот выходной у меня был после суточного дежурства. Я отдежурил и пришел домой. А наши дети решили идти в аквапарк. Ну, конечно, после суточного дежурства я "очень" хотел идти в аквапарк, – смеется анестезиолог. – Но потом прилег, полежал и согласился. А у нас там есть сауна. Мы зашли в нее, там было жарковато. И я подумал, не буду больше там сидеть, выйду покупаться в бассейне. То есть, не вытянули б наши дети нас в аквапарк – может, кто-нибудь бы и реанимировал девочку, а скорее всего, нет... Мы б могли посидеть в сауне на 5 минут дольше, даже всего на 2-3 минуты – и они бы стали роковыми. Ведь даже если б малышку спасли, то столь длительное пребывание в воде – до 10 минут – могло бы иметь печальные последствия, обернуться сильными повреждениями мозга".

В данном случае есть надежда, что все обошлось, девочка чувствует себя хорошо.

"Честно, было страшно, – завершает рассказ тернопольский медик. – Когда ты это уже сделал, тебе приятно, но проходит 5-10 минут и у тебя адреналин зашкаливает и сердце начинает бешено колотиться так, что, кажется, можно в космос лететь без ракеты! В больнице подобное тоже бывает, но не настолько. Потому что там есть оборудование, обученный персонал рядом. А тут – аквапарк, ты в плавках и больше нет ничего".

Кстати, в бассейн семья врача выбирается нечасто, в этом году это был всего лишь второй раз. А местное издание "Овід" напоминает, что в тернопольском аквапарке уже случалась трагедия – летом 2008 года здесь утонул 7-летний мальчик. Стоило маме ненадолго отвлечься, как он захлебнулся водой.