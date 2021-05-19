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Матерью детей, выбросивших украинские паспорта, занялась полиция: что о ней известно

Матерью детей, выбросивших украинские паспорта, занялась полиция: что о ней известно
Обновлено 12:20 Сегодня Телеграф скриншот

Гражданка Украины, устроившая скандал с оскорблением Украинского государства и демонстративным швырянием украинских паспортов ею и ее детьми из-за того, что они не смогли улететь в Турцию, привлечена к административной ответственности.

Об этом сообщил замминистра МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в среду, 19 мая.

Как рассказал замминистра, женщина и ее дети на видео оскорбительно высказывались в адрес государства Украины и бросали паспорта на землю, показывая своё неуважение к документу Украинского гражданина из-за того, что "злые" пограничники в международном аэропорту Харькова по несущественной, по ее мнению, причине не пустили их на рейс в Стамбул.

"А суровая правда такова: законодательство Украины прямо устанавливает требование согласия отца или матери детей на их выезд за пределы Украины. Согласия отца среди представленных для погранконтроля документов не было. И, поэтому, пограничники выполнили свой долг и не допустили нарушения закона. И правильно сделали", - написал Геращенко.

Он отметил, что незнание закона не освобождает от обязанности его выполнять.

"Поэтому гражданке Инне П. не надо валить с больной головы на здоровую, а просто знать и соблюдать закон", - добавил замминистра.

При этом он отметил, что за оскорбления в адрес государства и народа Украины ответственность не предусмотрена, "а вот за мелкое хулиганство и невыполнение обязанностей по нормальному воспитанию детей, ответственность пусть не большая, но есть".

Таким образом, рассказал Геращенко, в среду утром "гражданке Инна П. во время вылета из аэропорта Харькова по уже правильно оформленным выездным документам на детей полицией был вручён протокол по ст. 173 КУАПП за мелкое хулиганство и ст. 184 КУАПП за уклонение от нормального воспитания детей".

Он также опубликовал видео, на котором запечатлен факт правонарушения и факт вручения протоколов об административных правонарушениях.

Вместе с тем, центр "Миротворец" пишет, что Инна Александровна Паращенко 1987 года рождения, уроженка г. Дружковка Донецкой области и ныне проживающая в г.Стамбул (Турция) и после брака взявшая фамилию мужа Далкыран (Inna Dalkıran) является сестрой устроившей скандал женщины.

Инна Паращенко_Facebook-страница

Предположительно, именно она снимала на видео антиукраинский "перформанс", устроенный сестрой Чмулевой Людмилой Александровной (в девичестве Паращенко) и ее детьми.

Людмила Чмулева (Паращенко) 1985 года рождения также уроженка Дружковки Донецкой области, официально зарегистрирована в ныне оккупированной Горловке, ныне проживает в Харькове.

Чмулева_Паращенко

Ее супруг Виталий Чмулев проживает в Горловке, и судя по публикуемым им на своих страницах в соцсетях (в том числе в запрещенных в Украине российских соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники") активно поддерживает и сочувствует террористическим группировкам "Л/ДНР":

Чмулев_ПаращенкоЧмулев_Паращенко_ребенокЧмулев_1

Как сообщалось, 18 мая на своей странице в Инстаграм Людмила Чмулева заявила, что намерена подавать в суд на издание, которое опубликовало новость о ней и ее детях, и сообщила, что видео фейковое и было смонтировано из разных страниц

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 184

Все по теме:

Украина, Дети, Паспорта, Ответственность, Оскорбления, Антон Геращенко, Инна Паращенко.
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