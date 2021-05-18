Выбросившая паспорта харьковчанка сделала заявление после скандала: "Не знаете, какой я стресс пережила!" (видео)

На днях харьковчанка Людмила Чмулева устроила грандиозный скандал из-за того, что она и ее дети не смогли улететь в Стамбул (Турция). Женщина в довольно нецензурной форме высказалась о правительстве Украины. Ее примеру последовали и дети. После они демонстративно выбросили украинские паспорта.

18 мая на своей странице в Инстаграм Людмила Чмулева заявила, что намерена подавать в суд на издание, которое опубликовала эту новость, и сообщила, что видео фейковое и было смонтировано из разных страниц.

"Перестаньте мне угрожать. Вы не знаете какой стресс я вчера пережила на границе. Остановитесь!" - говорит на видео Людмила.

Чмулева пообещала сделать официальное заявление 19 мая, после того, как ее сестра пересечет границу.

Также, харьковчанка показала несколько смс с угрозами, которые приходят к ней.

Ранее, "Телегарф" писал, что украинки снова засветились в интимной фотосессии. В Турции в заливе Фетхие полиция задержала группу туристов, которые устроили обнаженную съемку на яхте.