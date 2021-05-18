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Выбросившая паспорта харьковчанка сделала заявление после скандала: "Не знаете, какой я стресс пережила!" (видео)

Выбросившая паспорта харьковчанка сделала заявление после скандала: "Не знаете, какой я стресс пережила!" (видео)
17:21 Сегодня Телеграф

На днях харьковчанка Людмила Чмулева устроила грандиозный скандал из-за того, что она и ее дети не смогли улететь в Стамбул (Турция). Женщина в довольно нецензурной форме высказалась о правительстве Украины. Ее примеру последовали и дети. После они демонстративно выбросили украинские паспорта. 

18 мая на своей странице в Инстаграм Людмила Чмулева заявила, что намерена подавать в суд на издание, которое опубликовала эту новость, и сообщила, что видео фейковое и было смонтировано из разных страниц. 

"Перестаньте мне угрожать. Вы не знаете какой стресс я вчера пережила на границе. Остановитесь!" - говорит на видео Людмила. 

Чмулева пообещала сделать официальное заявление 19 мая, после того, как ее сестра пересечет границу.

Также, харьковчанка показала несколько смс с угрозами, которые приходят к ней. 

Ранее, "Телегарф" писал, что украинки снова засветились в интимной фотосессии. В Турции в заливе Фетхие полиция задержала группу туристов, которые устроили обнаженную съемку на яхте.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 486

Все по теме:

Украина, Турция, Стамбул, Видео, Скандалы, Выезды.
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