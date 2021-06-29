Почти две сотни утопленников с начала месяца: спасатели бьют тревогу и напоминают о правилах безопасности на воде

188 погибших на воде украинцев - такая неутешительная статистика за неполный первый месяц лета. По словам спасателей, главной причиной трагедии становится нарушение правил безопасности. Среди них лидируют купание на диких пляжах и плавание в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщается во вторник, 29 июня, на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
Согласно информации, среди 188 погибших на воде 34 - дети.
Спасатели предупреждают – избежать неприятностей можно, если придерживаться элементарных правил безопасности:
Всего же с начала года на водоемах Украины утонул 521 человек,в том числе 53 ребенка.
Как сообщал "Телеграф", один из вопиющих случаев произошел в Запорожье. Там на Центральном пляже прямо на глазах отдыхающих утонул ребенок: взрослые просто не пришли ему на помощь.
Также произошел ряд случаев с надувными матрасами. Так, в Киевском море погибли мужчина и две его дочери: родители плавали с детьми на матрасах, но сильный ветер отнес их от берега.
Трагедией могло закончиться и ЧП в Кирилловке. Там на надувном матрасе в море отнесло троих детей. Матрас в 500 метрах от берега догнали полицейские на катере.