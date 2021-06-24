В курортной Кирилловке троих детей унесло на матрасе в море: первые детали ЧП (фото)

В курортной Кирилловке в четверг, 24 июня, полицейские спасли троих детей, которых на надувном матрасе начало уносить в открытое море.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Так, около 8.30 24 в полицию Мелитополя поступило сообщение о том, что в море ветром относит надувной матрас с тремя детьми 7, 9 и 14 лет.

Не теряя времени, полицейские прибыли на место вызова и догнали на катере матрас, когда он уже находился на расстоянии почти 500 метров от берега.

Полицейские спасли детей и высадили на берег целыми и невредимыми.

Как сообщал "Телеграф", ранее в курортной Кирилловке (Запорожская область) катер с туристами едва не унесло в открытое море. На борту катера в момент ЧП находились 14 туристов, в том числе и трое детей.