В Кирилловке сломался прогулочный катер, отдыхающих с детьми чуть не унесло в открытое море

В курортной Кирилловке (Запорожская область) катер с туристами остановился на воде из-за неисправности, и его начало уносить в открытое море. На борту катера в момент ЧП находились 14 туристов, в том числе и трое детей.

Об этом инциденте рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Запорожской области.

Так, около восьми вечера, в дежурную часть полиции Мелитопольского районного управления полиции пришло сообщение о том, что на Утлюцком лимане застрял пассажирский катер "Ласточка". Катер оказался на расстоянии 5 километров от суши и не мог самостоятельно вернуться из-за технической поломки. На борту катера находилось 14 отдыхающих из разных регионов Украины, в том числе трое детей.

В тот день, в три часа дня, туристы отправились на экскурсию с Федотовой косы. Но в какой-то момент катер пришлось остановить из-за поломки. Но отправиться в путь снова не удалось из-за непогоды. Их начало относить в море.

Полиции и спасателям пришлось в экстренном порядке отреагировать на ситуацию, поскольку была вероятность того, что катер с туристами на борту может унести в открытое море. На то, чтобы отбуксировать катер, спецслужбам потребовалось два часа. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщал "Телеграф", ранее во время шторма в районе Лагерной косы в акватории Черного моря в открытые воды начало уносить рыбацкую лодку.