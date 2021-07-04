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В Одессе при загадочных обстоятельствах погиб пограничник (фото, видео)

В Одессе при загадочных обстоятельствах погиб пограничник (фото, видео)
Обновлено 22:59 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Одессе в воскресенье, 4 июля, на пляж 13-ой станции Большого Фонтана средь бела дня вынесло утопленника. 

Кадрами происшествия поделились в телеграм-канале "Ху**ая Одесса". 

Осторожно, кадры могут содержать сцены, не предназначенные для просмотра несовершеннолетними!

Как оказалось позже, погибший был сотрудником пограничной службы. 

"Отдыхали с семьей и он в какой-то момент поплыл на волнорез, в итоге тело увидел посетитель кафе, которое находилось рядом", - сообщают в "ХО".

Примечательно, что в последнее время в Одесской области творится что-то неладное с сотрудниками Госпогранслужбы. 

24 мая стало известно о том, что на территории Одесской отдельной авиационной эскадрильи ГПСУ покончил с собой 40-летний майор.

28 мая произошло еще одно самоубийство, на сей раз в Отделе пограничной службы "Тарутино" в Одесской области. 

30 мая свел счеты с жизнью боец ВСУ из воинской части 1942 в селе Радужном. 

А 1 июня загадочно исчез начальник Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Позже стало известно, что он накануне проиграл крупную сумму в казино

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,153

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Одесса, ГПСУ, Смерти.
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