Третий случай за несколько дней: в Одесской области застрелился солдат ВСУ

Вечером 30 мая в Одесской области нашли застреленным пограничника воинской части 1942, который совершил суицид.

Об этом сообщили "ФАКТЫ".

Сообщается, что солдат Ярослав Ганюченко застрелился в оружейной комнате из автомата во время смены нарядов. Инцидент произошел в селе Радужном.

Примечательно, что это уже 3 случай за несколько дней.

По данным из соцсетей, Ганюченко призвали на службу из Умани в 2020 году. В армии он был водителем-электриком. На службе конфликтов у него не было. Незадолго до этого он вернулся из отпуска и был в хорошем настроении.

На данный момент детали происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, что 24 мая, в Одессе, на улице Инглези, покончил с собой 40-летний майор Госпогранслужбы, который находился на дежурстве.