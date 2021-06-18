Загадочно исчезнувший начальник штаба пограничников в Одессе проиграл в казино крупную сумму: открылись подробности

Стали известны факты, предшествовавшие исчезновению начальника Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова. По информации заместителя главы Нацполиции Максима Цуцкиридзе, за несколько дней до пропажи топ-пограничник проиграл в казино крупную сумму.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Напомним, что 1 июня около 6:30 капитан первого ранга вышел из своего дома на улице Грушевского в Одессе, но в расположение отряда не прибыл. К поискам Черткова привлекли все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

На данный момент известно, что Чертков вел подробные записи всего, что с ним происходило. Благодаря этому следствию стало известно, что за несколько дней до исчезновения мужчина проиграл в казино крупную сумму денег и расплатиться не смог.

Одна из последних записок топ-пограничника - "Я не могу вам платить". Кому она была адресована - неизвестно.

По словам Цуцкиридзе, пока у следователей нет данных, что пропавший пограничник Чертков выехал из Одессы. Спустя пару дней после исчезновения он был замечен в городе. Поиск продолжается.

Напомним, на территории Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы в кабинете застрелился 40-летний майор.