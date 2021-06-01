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Череду суицидов пограничников в Одессе "разбавило" таинственное исчезновение начштаба: что известно

Череду суицидов пограничников в Одессе "разбавило" таинственное исчезновение начштаба: что известно
18:29 Сегодня Телеграф фото: Думская

Утром во вторник, 1 июня, пропал без вести топ-пограничник Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы.

Об этом сообщает "Думская".

Речь идет про первого заместителя командира - начальника штаба Одесского отряда Алексее Черткове.

На данный момент известно, что капитан первого ранга в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. Исчезновение пограничника подтвердили и в пресс-службе соединения.

Сейчас к поискам Черткова привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении офицера, просьба сообщить по телефону: 102 или (067) 976-59-34 и (067) 518-16-47.

Как сообщал "Телеграф", перед этим исчезновением в Одессе и области покончили с собой два пограничника. Так, 28 мая, застрелился пограничник в Отделе пограничной службы "Тарутино" Государственной пограничной службы Украины.

Также 24 мая на территории Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы в служебном кабинете застрелился 40-летний майор.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Одесса, Пограничники, Фото, пропажи, Алексей Чертков.
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