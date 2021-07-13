У центрі Києва п'яна молодь розгорнула прапор Росії: що з цього вийшло (відео)

У центрі Києва сталася бійка за участю компанії, яка розпивала алкоголь з прапором Росії. В результаті, триколор не залишився непоміченим і його вирішив знищити перехожий.

Про це повідомляють київські Телеграм-канали.

Конфлікт стався на Майдані Незалежності. Один з учасників підійшов до прибулих українців з Херсона, які, власне, і відпочивали на Хрещатику з прапором країни-агресора.

Чоловік відібрав триколор і порвав його, використовуючи нецензурну лексику і обзиваючи людей.

"Це прапор країни-окупанта. П'яна тв*р, я зараз зарию тебе в землю, якщо ти не розумієш", - кричав активіст, відбираючи триколор.

Жителі Херсона, в свою чергу, просили повернути їм прапор і запевняли, що вони за мир і проти війни.

Чим закінчився конфлікт - невідомо, однак прапор в сутичці не вцілів.

Увага, відео для осіб старше 18-ти!

Нагадаємо, футбольний фанат приніс на гру української збірної на Євро-2020 прапор Росії, заявивши, що боятися йому немає кого.