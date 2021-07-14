Забив до смерті викруткою і покремсав ножем незнайомця: в Білій Церкві за підозрою у вбивствах затримали лікаря (фото)

У Київській області в Білій Церкві копи заарештували 38-річного доктора, якого обґрунтовано підозрюють у вбивстві перехожого.

Як повідомили в облуправлінні поліції, в той вечір 48-річний місцевий житель йшов додому з роботи і в районі Таращанського мосту на нього напав невідомий. Вбивця завдав своїй жертві 11 ножових поранень, кинув бездиханне тіло на проїжджу частину і втік.

Незабаром поліцейські розшукали ймовірного вбивцю - доктора з селища Володарка Білоцерківського району. Правоохоронці кажуть, що він не був знайомий зі своєю жертвою, і ніяких причин для вбивства перехожого під час спілкування зі слідчим підозрюваний назвати не зміг.

Втім, раніше ця людина вже підозрювався у вбивстві, скоєному викруткою. Злочин було скоєно за тим же сценарієм: вбивця накинувся на незнайомця і завдав тому 40 колотих поранень, які стали фатальними.

Якщо вину доктора доведуть, за умисне вбивство з хуліганських спонукань йому загрожує ув'язнення терміном від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, в Сумській області поліція затримала чоловіка, який по-звірячому вбив і розчленував свою 83-річну матір.