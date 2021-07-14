Зарізала і завалила тіло цеглинами: на Житомирщині дівчинку підозрюють у звірячому вбивстві 14-річного хлопця (фото, відео)

В Житомирській області 13 липня пропав безвісти 14-річний підліток, тіло якого через кілька годин знайшли в покинутій будівлі поблизу села Сингаї. Виявилося, що його вбила 15-річна дівчина, зрешетивши ножем і заховавши тіло під цеглою.

Про це повідомили в облуправлінні Нацполіціі.

Копи кажуть, що про зникнення хлопця повідомила його мати, і на пошук дитини направили всі сили. Незабаром за допомогою кінологів вдалося виявити його тіло, сховане під завалами цегли. Експерти встановили, що хлопчик помер в результаті ножових поранень в груди і шию.

Криміналісти зібрали докази провини 15-річної дівчини - мешканки села Шатрище, яку обґрунтовано підозрюють у навмисному вбивстві.

За попередньою інформацією, дівчина зустрілася зі своєю жертвою в покинутому будинку, де між ними стався конфлікт. Чому підозрювана могла вчинити злочин - належить з'ясувати, так як дівчина вже кілька разів змінювала свої покази і слідство визнало їх нещирими. У поліції вважають, що мотивом могли бути неприязні стосунки, і не виключають, що у дівчини були спільники.

Зараз триває розслідування. Дівчина-підліток знаходиться під вартою: за умисне вбивство їй загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, в Київській області в серії звірячих вбивств підозрюють доктора.