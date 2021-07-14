Розлетівся по цеглинці: в Черкаській області вибухнув приватний будинок, власник загинув (фото)

У середу, 14 липня, о 9:15 ранку в місті Сміла Черкаської області прогримів вибух у житловому будинку.

Про НП повідомили в облуправлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Україні.

За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон, в результаті чого одноповерховий будинок буквально розлетівся по цеглинці і зруйнувався дах. Після вибуху почалася пожежа, яка охопила близько 50 квадратів.

Загасивши полум'я і розбираючи завали, рятувальники виявили бездиханне тіло 55-річного чоловіка - власника будинку.

Зараз на місці працюють експерти для встановлення точної причини НП в приватному будинку.

Нагадаємо, на російському курорті Геленджик стався вибух. За попередньою інформацією, в готелі "Азалія" рвонув побутовий газ, в результаті чого постраждали і загинули люди.