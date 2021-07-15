Тисячі доз вакцин Pfizer зіпсувалися на Харківщині через недотримання правил зберігання (відео)

У Харківській області майже 10 тисяч доз вакцини Comirnaty/Pfizer стали непридатними до використання через неправильне зберігання під час перевезення.

Спочатку відео про це з'явилося в ЗМІ, після чого влада офіційно підтвердила цей факт.

Відзначається, що ввечері 14 липня "Страна" опублікувала ролик, на якому видно, що вакцина Pfizer приїхала в Харківську область за плюсової температури перевезення, в той час як її потрібно тримати при -60-80 ° Цельсія.

У департаменті охорони здоров'я ХОДА пізніше прояснили, що з 21,6 тисяч прийнятих доз дійсно були зіпсовані два контейнери, 9 360 одиниць, - їх поставку здійснили ще 30 червня.

Ці вакцини були поміщені в карантин і повернуті. На облік їх не брали.

Нагадаємо, що крім Pfizer в Україні зараз прищеплюють вакцинами CoviShield (Індія), AstraZeneca (Південна Корея та Італія), CoronaVac (Китай).

Як повідомляв "Телеграф", до кінця місяця в Україну має прибути ще близько мільйона доз вакцини Pfizer.