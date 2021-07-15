"Передам такий подарунок ще": харківський суддя поскаржився на незвичайний хабар

До Вищої ради правосуддя 14 липня надійшло повідомлення про втручання в професійну діяльність харківського судді, якому намагалися дати "хабар" копіями доларів, зробленими за допомогою ксерокса.

За інформацією Depo.Харьков, "віддячити" намагалися судді Дзержинського районного суду Ігорю Семиряду, який почав розглядати позов КП "Харківводоканал" до абонента про стягнення заборгованості.

Однак незабаром до суду поштою від відповідача у справі прийшло клопотання. Харків'янин просив залишити позов без розгляду і зробив позначку: "враховуючи безпідставність правових вимог, прошу прийняти цей невеликий подарунок, що в конверті, а після винесеного рішення про залишення без розгляду або закриття провадження, я передам такий подарунок ще".

У конверті виявилися ксерокопії 100-доларових купюр.

До слова, дане клопотання Семиряд отримав після оголошення обвинувального вироку і розцінив дії відповідача як втручання у правосуддя, яке підриває авторитет служителів Феміди.

Нагадаємо, заступник начальника управління Дніпровського управління поліції в Києві Андрій Пожежа придумав схему, по якій за 25 тис. грн хабара дозволяв в порушення законодавства працювати закладам громадського харчування.