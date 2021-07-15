Конвоював насильника: майор поліції загинув у трагічній аварії на Донеччині (фото)

У ДТП в Донецькій області поблизу міста Родинське загинув майор поліції Олександр Корж.

Про це повідомляє сайт поліції Донеччини.

Старший оперуповноважений райвідділу в Волновасі, разом з колегою конвоювали з Луганської області затриманого за зґвалтування. Авто з'їхало в кювет і перекинулося. Майор був за кермом і загинув. Пасажири отримали травми.

Олександру Коржу було 38 років. У нього залишилися дружина і 10-річний син.

Службі у поліції він присвятив 21 рік, працював в розшуку безвісти зниклих й злочинців, які переховувалися від закону. Тяжкими та особливо тяжкими злочинами він став займатися з початку року, коли отримав посаду старшого оперуповноваженого.

Свої співчуття розмістив сайт поліції області.

"Колеги назавжди запам'ятають його щирим, доброзичливим і усміхненим, відповідальною людиною і гідним правоохоронцем", - сказано в повідомленні.

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