ЗСУ знову зазнали втрат на Донбасі: поранено двох українських воїнів

На Донбасі 15 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, під час обстрілу російські військові поранили двох українських солдатів.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" на своїй станиці в Facebook.

Згідно з інформацією, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим тиші і здійснили прицільний обстріл позицій українських військ в районі відповідальності ОТУ "Північ". Бойовики вели вогонь по українських військових з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я поранених задовільний.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 14 липня на Донбасі російські бойовики 10 разів за добу порушили режим тиші, що призвело до поранення двох українських воїнів.