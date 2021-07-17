Бойовики всю ніч стріляли по Донбасу, в рядах ВСУ є постраждалий

За минулу добу 16 липня бойовики один раз порушували режим тиші. У Луганській області українські військові зафіксували безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який порушив лінію розмежування.

Про це повідомляє сторінка пресслужби Операції об'єднаних сил у Facebook.

В ніч з 16 на 17 липня обстріли позицій українських військових посилилися. Станом на 7:00 суботи, окупанти відкривали вогонь 5 разів.

Під обстрілом були українські захисники у Водяному, Чермалику, Павлополі, Широкиному і Старогнатівці. Бойовики використовували стрілецьку зброю, міномети 82 і 120 калібрів, а також артилерію калібру 122 мм.

Поранений один український військовий. Його госпіталізували з кульовим пораненням. Стан захисника оцінюють як середньої тяжкості.

У відповідь на ворожі обстріли, українські військові відкривали вогонь. Про всі факти повідомлено Місії ОБСЄ.

Раніше "Телеграф" писав, що вже помічали безпілотник "Орлан" в Луганській області. У попередній день 15 липня постраждали 5 військових України.