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Обстрілів менше, але вони важчі: на Донбасі постраждали п'ять бійців ЗСУ за добу, один важкий

Обстрілів менше, але вони важчі: на Донбасі постраждали п'ять бійців ЗСУ за добу, один важкий
08:52 Сьогодні Телеграф

За минулу добу 15 липня на Донбасі були поранені п'ять українських військових. Про це інформує прес-центр операції Об'єднаних сил в зведенні про ситуацію в районі проведення ООС станом на 7.00 п'ятниці, розміщеної на сторінці в соцмережі Facebook.

Повідомляється, що троє військових ЗСУ отримали поранення, двоє - бойові травмування. Бійці знаходяться в лікувальних установах. При цьому, стан одного захисника - важкий, а інших - задовільний.

Відповідно до зведення, бойовики 8 разів порушили режим тиші та відкрили вогонь у напрямку таких населених пунктів: Причепилівка, Новоолександрівка, Нью-Йорк, Широкино, Піщане і Мар'їнка.

Українські позиції обстрілювали з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, протитанкових ракетних комплексів, артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині Україна зафіксувала проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.

У п'ятницю, 16 липня, в зоні ООС зафіксували одне порушення режиму тиші з боку окупанта. А на Луганщині знову помітили безпілотник.

Нагадаємо, на Донбасі в четвер, в районі проведення операції Об'єднаних сил, під час обстрілу російські військові поранили двох українських солдатів. Крім того, під обстріл потрапило перейменоване селище Нью-Йорк в Донецькій області. Опубліковані фото наслідків.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
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Донбас, ООС, Зведення, Поранені, Війна на Донбасі.
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