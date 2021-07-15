ВСУ вновь понесли потери на Донбассе: ранены двое украинских воинов

На Донбассе 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, во время обстрела русские военные ранили двух украинских солдат.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Північ" на своей станице в Facebook.

Согласно информации, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины и осуществили прицельный обстрел позиций украинских войск в районе ответственности ОТУ "Північ". Боевики вели огонь по украинским военным из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 14 июля на Донбассе российские боевики 10 раз за сутки нарушили режим тишины, что привело к ранению двух украинских воинов.