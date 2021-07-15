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Російські найманці обстріляли Нью-Йорк (фото)

Російські найманці обстріляли Нью-Йорк (фото)
Оновлено 22:15 Чт, 15 Липень 2021 Телеграф

У Донецькій області бойовики обстріляли селище Нью-Йорк, яке раніше перейменували в Україні. Про це інформує голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, обстріл стався близько 19:30 в четвер. Повідомляється, що в результаті дій противника пошкоджено дах будинку і дах гаража.

"Інформації про постраждалих на поточний момент немає", - зазначив Кириленко в публікації.

Уже відомо, що правоохоронці попередньо кваліфікували обстріл за статтею 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Кириленко додав, що деталі події встановлюються.

Нагадаємо, селище міського типу Новгородське за рішенням Верховної Ради України стало Нью-Йорком 1 липня. Раніше ми показували, як виглядає перейменоване українське селище.

Як повідомлялося, в зоні ООС не припиняється порушення режиму тиші з боку окупанта. Так, на Донбасі 15 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, під час обстрілу російські військові поранили двох українських солдатів.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
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Все по темі:

Нью-Йорк, Донбас, Зона ООС, Обстріл, Ситуація на Донбасі.
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