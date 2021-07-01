В Украине появился свой Нью-Йорк! Рада приняла интересное решение

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Четверг, 01.07.2021
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14:36 Сегодня Телеграф Олексій Гончаренко/Facebook

Верховная рада поддержала переименование поселка городского типа Новгородское, что в Бахмутском районе Донецкой области в Нью-Йорк. "За" решение высказался 301 депутат.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Алексей Гончаренко. 

Отметим, что Нью-Йорком этот поселок уже был.  Самое раннее упоминание датируется  1859 годом. Сохранил поселок свое оригинальное название до 1951, когда советская власть переименовала его в Новгородское. 

Нью-Йорк Украина

Ранее "Телеграф" писал, что шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в Киеве в проспект им.Степана Бандеры.

Также, декоммунизация провалилась в Радивилове Ровенской области. Там депутаты местного совета не смогли проголосовать решение по переименованию улицы в честь космонавтки, депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, поддержавшей аннексию Крыма в 2014 году.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Нью-Йорк, Переименование, Новгородское, Алексей Гончаренко, Декоммунизация.
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