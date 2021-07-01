В Украине появился свой Нью-Йорк! Рада приняла интересное решение

Верховная рада поддержала переименование поселка городского типа Новгородское, что в Бахмутском районе Донецкой области в Нью-Йорк. "За" решение высказался 301 депутат.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Алексей Гончаренко.

Отметим, что Нью-Йорком этот поселок уже был. Самое раннее упоминание датируется 1859 годом. Сохранил поселок свое оригинальное название до 1951, когда советская власть переименовала его в Новгородское.

Ранее "Телеграф" писал, что шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в Киеве в проспект им.Степана Бандеры.

Также, декоммунизация провалилась в Радивилове Ровенской области. Там депутаты местного совета не смогли проголосовать решение по переименованию улицы в честь космонавтки, депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, поддержавшей аннексию Крыма в 2014 году.