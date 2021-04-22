Проспекту Бандеры в Киеве быть? Апелляционный суд вынес решение

Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в Киеве в проспект им.Степана Бандеры, а также четырех других столичных улиц.

Об этом сообщает в четверг, 22 апреля, адвокат Вячеслав Якубенко на своей странице в соцсети Faccebok.

"Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования. Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии "Свобода", П. Богомазова, и Украинского института национальной памяти (который я имел честь представлять в апелляции)", - написал он.

Таким образом, напоминает юрист, признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", которым были переименованы:

улицу Баумана - в улицу Януша Корчака;

улицу Кутузова - в улицу Генерала Алмазова;

улицу Суворова - в улицу Михаила Емельяновича-Павленко;

переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцало;

проспект Московский - в проспект Степана Бандеры.

Как сообщалось, 28 января 2021 года скандально известный Окружной админсуд Киева (ОАСК) признал противоправным и отменил решение Киевского горсовета от 2016 года о переименовании ряда улиц и проспектов в столице, включая и переименование ул.Суворова в ул.Михаила Омеляновича-Павленко, а также проспекта Московского в проспект Степана Бандеры.