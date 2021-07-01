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Нью-Йорк на 10 тысяч человек: как выглядит переименованный украинский поселок (фото)

Нью-Йорк на 10 тысяч человек: как выглядит переименованный украинский поселок (фото)
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф Валерий Дед/Wikimedia Commons

Поселок городского типа Новгородское, которе в четверг 1 июля переименовали на заседании Верховной Рады Украины, стал Нью-Йорком. Журналисты "Телеграф" узнали, что можно посмотреть в Нью-Йорке по-украински.

Нью-Йорк Сталинской области - так до 1951 года назывался поселок. Первые упоминания про него, как про Нью-Йорк, датируются практически столетием раньше - 1859 год. Здесь была колония меннонитов. В немецком колониальном атласе авторства Лангханда от 1897 года поселок нанесен на карту. Изображение разместили в группе Український Нью-Йорк: Історія.

атлас 1891

Сейчас в Новгородском - Нью-Йорке расположен фенольный завод и железнодорожная станция "Фенольная". На 2014 год население - менее 11 тыс человек.  

Заводоуправление

Доска почета

Теперь путешествовать можно и в украинский Нью-Йорк,  правда популярными остаются другие направления. Как раньше писал "Телеграф", Бердянск, Железный Порт и Коблево - вошли в ТОП-3 поисковых запросов украинцев в Google об летнем отдыхе в Украине. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 131

Все по теме:

Нью-Йорк, Переименование, Новгородское, меннониты.
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