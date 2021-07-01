Нью-Йорк на 10 тысяч человек: как выглядит переименованный украинский поселок (фото)

Поселок городского типа Новгородское, которе в четверг 1 июля переименовали на заседании Верховной Рады Украины, стал Нью-Йорком. Журналисты "Телеграф" узнали, что можно посмотреть в Нью-Йорке по-украински.

Нью-Йорк Сталинской области - так до 1951 года назывался поселок. Первые упоминания про него, как про Нью-Йорк, датируются практически столетием раньше - 1859 год. Здесь была колония меннонитов. В немецком колониальном атласе авторства Лангханда от 1897 года поселок нанесен на карту. Изображение разместили в группе Український Нью-Йорк: Історія.

Сейчас в Новгородском - Нью-Йорке расположен фенольный завод и железнодорожная станция "Фенольная". На 2014 год население - менее 11 тыс человек.

Теперь путешествовать можно и в украинский Нью-Йорк, правда популярными остаются другие направления. Как раньше писал "Телеграф", Бердянск, Железный Порт и Коблево - вошли в ТОП-3 поисковых запросов украинцев в Google об летнем отдыхе в Украине.