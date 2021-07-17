Рано вранці на Миколаївщині розбився гелікоптер: ніхто не вижив (фото)

Гелікоптер Мі-2 приватного агропідприємства зазнав аварії біля села Зайве під Миколаєвом. На борту знаходилися 2 людини - вони загинули.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

Вертоліт впав в поле Новоодеської територіальної громади. Повідомлення про трагедію надійшло в ДСНС рано вранці в суботу 17 липня, о 5:46. Рятувальникам вдалося загасити пожежу після авіакатастрофи до 6:35. Площа спалаху склала 6 квадратних метрів.

На гасінні пожежі залучили дві одиниці техніки та вісім осіб особового складу.

Представники Держслужби з НС разом з правоохоронцями розслідують обставини аварії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в п'ятницю, 16 липня, в Росії неподалік від Томська зник літак Ан-28. Через 29 хвилин після зльоту він зник з радарів.