На Рівненщині перекинувся польський автобус з українцями, 16 людей у лікарні (фото)

У Дубенському районі Рівненської області вночі, 17 липня, рятувальники надали допомогу в ліквідації наслідків ДТП за участю автобуса рейсового сполучення Київ-Вроцлав.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Рівненській області на сторінці в Facebook.

Повідомлення про ДТП на автодорозі між селом Крупець і містом Радивилів Дубенського району надійшло на спецлінію "101" о 3:45 ночі 17 липня.

Автобус перекинувся в кювет. На момент ДТП в автобусі перебувало 40 осіб - громадян України.

Рятувальники вивели з автобуса 10 пасажирів і за допомогою спецінструменту деблокували 1 людину, яка була затиснута між сидіннями.

У лікарні зараз знаходитися 16 осіб, їх стан оцінюють медики. 15 осіб перебувають у Радивилівської лікарні, а 1 людина у Бродівській.

На місце події для надання допомоги приїхало 5 одиниць спецтехніки ДСНС і 20 рятувальників з міст Дубно та Радивилів.

Обставини ДТП поки невідомі. Зараз їх встановлюють співробітники поліції.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 16 липня в Києві на вулиці Бударіна, біля санаторію "Перемога" водій автомобіля Honda не помітив скутер і врізався в нього на великій швидкості - водій скутера загинула миттєво.