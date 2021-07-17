Скачать
Субота, 17.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Відразу кілька міністрів "викинуть" з Кабміну: джерела назвали прізвища і терміни
Відразу кілька міністрів "викинуть" з Кабміну: джерела назвали прізвища і терміни
Банкова прагне в обійми Пекіна: названі можливі наслідки
Банкова прагне в обійми Пекіна: названі можливі наслідки
Госпіталізацій все більше - свіжі дані про коронавірус в Україні
Госпіталізацій все більше - свіжі дані про коронавірус в Україні
У дитячому таборі біля Яремче масове отруєння: ситуація погіршується з кожною хвилиною
У дитячому таборі біля Яремче масове отруєння: ситуація погіршується з кожною хвилиною

У прикордонному селі на Львівщині з власного двору загадково зникла трирічна дівчинка (фото)

У прикордонному селі на Львівщині з власного двору загадково зникла трирічна дівчинка (фото)
Оновлено 11:30 Сьогодні Телеграф

Трирічна Вероніка Семен повинна була грати у своєму дворі в селі Потелич Львівської області, коли її бабуся помітила пропажу дівчинки. Це сталося о 8:00, 17 липня в суботу.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Першу годину бабуся намагалася сама знайти онуку, потім звернулася до правоохоронців. Поліція оголосила розшук.

фото пропавшей


Дівчинка зростом приблизно 110 см. Тендітної статури. Волосся Вероніки світле, кучеряве. Карі очі. У дівчинки є родимі плями. Була одягнена в сині спортивні штани, сорочку червоного кольору в клітину, на голові була кепка. Дівчинка на момент зникнення була взута в кросівки сірого кольору.

Ймовірно вона вийшла за двір через дірку в паркані.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Польщі потонув маленький хлопчик, поки батьки-українці відсипалися після пиятики.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 66

Все по темі:

Львів, Львівська область, Потелич, зникла дитина.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Госпіталізацій все більше - свіжі дані про коронавірус в Україні
02 Відразу кілька міністрів "викинуть" з Кабміну: джерела назвали прізвища і терміни
03 У дитячому таборі біля Яремче масове отруєння: ситуація погіршується з кожною хвилиною
04 Дві години намагалися врятувати: у Польщі маленький українець потонув, поки його батьки спали п'яні
05 Бойовики всю ніч стріляли по Донбасу, в рядах ВСУ є постраждалий
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Дві години намагалися врятувати: у Польщі маленький українець потонув, поки його батьки спали п'яні
Дві години намагалися врятувати: у Польщі маленький українець потонув, поки його батьки спали п'яні
Бойовики всю ніч стріляли по Донбасу, в рядах ВСУ є постраждалий
Бойовики всю ніч стріляли по Донбасу, в рядах ВСУ є постраждалий
На Рівненщині перекинувся польський автобус з українцями, 16 людей у лікарні (фото)
На Рівненщині перекинувся польський автобус з українцями, 16 людей у лікарні (фото)
Рано вранці на Миколаївщині розбився гелікоптер: ніхто не вижив (фото)
Рано вранці на Миколаївщині розбився гелікоптер: ніхто не вижив (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся