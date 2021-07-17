У прикордонному селі на Львівщині з власного двору загадково зникла трирічна дівчинка (фото)

Трирічна Вероніка Семен повинна була грати у своєму дворі в селі Потелич Львівської області, коли її бабуся помітила пропажу дівчинки. Це сталося о 8:00, 17 липня в суботу.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Першу годину бабуся намагалася сама знайти онуку, потім звернулася до правоохоронців. Поліція оголосила розшук.



Дівчинка зростом приблизно 110 см. Тендітної статури. Волосся Вероніки світле, кучеряве. Карі очі. У дівчинки є родимі плями. Була одягнена в сині спортивні штани, сорочку червоного кольору в клітину, на голові була кепка. Дівчинка на момент зникнення була взута в кросівки сірого кольору.

Ймовірно вона вийшла за двір через дірку в паркані.

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