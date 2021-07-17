На Львівщині чоловік врятував трьох потопаючих людей і отримав несподіваний сюрприз від незнайомця

Статистика загибелі людей на водоймах України лякає. Вдумайтеся: кілька днів тому тільки за один вихідний день на морі, річках, в басейнах і каналах загинули 39 осіб! Всього ж, згідно зі статистикою Державної служби з надзвичайних ситуацій, до 13 липня з початку року на воді загинуло 688 осіб, 74 з яких діти. При цьому, менш ніж за 2 тижні липня потонули 145 людей, в тому числі 20 неповнолітніх.

Незважаючи на те, що співробітники ДСНС регулярно проводять з відпочиваючими роботу щодо попередження нещасних випадків, кількість загиблих з кожним днем зростає.

Наприклад, в минулі вихідні тільки на Львівщині потонуло 5 осіб. А в середу, 14 липня, сумний список міг би збільшитися відразу на 3 персони. Але на березі річки Стрий в однойменному місті знайшлася небайдужа людина, котра, не роздумуючи, кинулася на допомогу потопаючим у воді жінкам і дівчинці років 8-ми.

Нею опинився 30-річний помічник бурильника Андрій Данелейко.

Врятованим медична допомога не знадобилася

Про свый самовідданий вчинок молодий чоловік розповідає небагатослівно: "Це була середа, друга половина дня. Я відпочивав на березі з друзями. Раптом почув, як люди на березі кричать, що хтось тоне...".

-Як такої течії там немає, це частина річкової долини, - пояснює "Телеграфу" Андрій. - Яка в тому місці глибина, я точно не знаю. Але більше мого зросту, а він 1,80 см, і я не діставав дна. Не скажу і як далеко тонули люди від берега - діяв швидко і на автоматі. Точно - недалеко, але мені довелося заплисти за них, щоб штовхати їх до берега.

Пам'ятаючи, що потопаючі за своїх рятівників хапаються як за соломинку, юнак дотримувався обережності. "Так, вони намагалися хапатися, але я їх по черзі відштовхував в сторону берега. У мене руки довгі, - сміється співрозмовник. - Насправді, це навіть не хвилини, а секунди пройшли. А назустріч їм уже зайшли в воду інші люди, які і допомогли їм вибратися".

На щастя, медична допомога мамі з донькою і їх родичці - землячкам Андрія - не знадобилася, але вони довго відходили від пережитого шоку. Тому і подяку своєму рятівникові змогли висловити лише на наступний день. Вдалося це завдяки тому, що хтось із відпочиваючих встиг зробити знімок героя і викласти його в соцмережі. А там вже його і впізнали знайомі, та зробили відомим на всю область.

Про себе чоловік розповів, що плаває непогано, а ось чужі життя довелося рятувати вперше. Але Андрія чекав ще один сюрприз. Його запросив до себе незнайомий власник магазину спорттоварів та від свого імені вручив йому подарунки.

-Люди, які в той день відпочивали на річці і стали свідками події, виклали в соцмережах його фотографію з описом ситуації, - згадує Любомир Ковальський. - Мене вразив його героїчний вчинок. І я вирішив його просто особисто віддячити за це. У мене потім все з'ясовували, чи не родич він мій. Ні, я не знав ні його, ні врятованих ним людей. Тоді я написав у Фейсбуці, що цю людину чекає подарунок у магазині "Олімп", і попросив тих, хто його знає, дати мені його контакти. Мені написали ім'я, прізвище і номер телефону.

Коли додзвонився - запросив до себе, а Андрій почав відмовлятися: "так нічого мені не треба". Пояснював йому: "Я тебе розумію, але і ти мене зрозумій - ти зробив свій вчинок, я хочу зробити свій, такий, який вважаю за потрібне". Довелося вмовляти і вранці нагадати запрошення ще раз.

-Прийшов: дуже чемна, дуже порядна людина, нічого не хотів брати, - каже власник бізнесу. І я йому подарував набір для водного плавання. А він радіє: "О, племіннику подарую!". Думаю, ну якщо племіннику, значить, треба і щось особисто Андрію. І вручив йому подарунковий сертифікат на 1000 гривень, щоб він сам міг вибрати в нашому магазині те, що захоче. Ми з ним також сфотографувалися на пам'ять.

Cлів подяки не буває багато

Його рішення також не залишилося без уваги громадськості. Ковальському навіть довелося запевняти особливо недовірливих в тому, що ним керували аж ніяк не корисливі мотиви. Нам вдалося дізнатися, що він і раніше виявляв ініціативу, коли треба було комусь надати матеріальну допомогу, просто про це не ставало відомо. Наприклад, одного разу він через знайому передав гроші для лікування бабусі, а пізніше дізнався від цієї ж знайомої про молоду жінку, яка тільки звільнилася з місць позбавлення волі і у якої за душею не було зовсім нічого, крім двох дітей.

-Вирішив, що треба їй допомогти. Вона прийшла до нас, ми її одягли, взули, забезпечили необхідним. Вона була вражена. Я подумав, що раптом це їй допоможе поміняти життєву позицію. Буває ж, що люди оступаються... І знаєте, дійсно, це їй так кардинально змінило життя - вона повірила, що від неї не відвернулися люди. Знаю, що згодом вона знайшла хорошого чоловіка, у них все в порядку, вона щаслива, весела.

Виявляється, і Любомир за своє життя тонув 4 рази. Причому, перший раз - у півтори роки, як йому розповів батько. А потім ще, ще і ще. Так що з річкою Стрий у нього "свої рахунки". Своїх молодших дітей від таких небезпечних пригод чоловік вирішив вберегти і встановив у дворі басейн: купайтеся на здоров'я!

Про вчинок Андрія Данелейка вже знають в управлінні ДСНС і розглядають можливі варіанти його нагородження за героїчний вчинок.

Друзі захоплюються: "Андрій, ти - молодець! Слава Богу, що все добре закінчилося. Пишаюся тобою!", "Це правда, він дуже хороший, я його знаю!", "Мій сусід - герой", "Коли дізналася про ваш мужній вчинок, подумала: "Герої поруч"! Нехай Господь вас віддячить і щедро благословить!", "І власнику магазину теж подяка", "Молодці хлопці, кожен по-своєму! Пишаємося вами!", "За хороші вчинки слів подяки не буває багато!", "За добро треба віддавати добром. Ви молодці, побільше б таких людей!".

Фото з соцмережі і Любомира Ковальського