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По десять человек на дню: спасатели озвучили страшную статистику по утопленникам в Украине

По десять человек на дню: спасатели озвучили страшную статистику по утопленникам в Украине
Обновлено 13:01 Сегодня Телеграф

С начала 2021 года в водоемах Украины лишились своих жизней 665 человек, в том числе 70 детей.

Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Так, только с начала июля на водоемах Украины погибли 124 человека, из них 16 детей. И это при том, что ещё даже не средина месяца.

В ГСЧС отметили, что этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику.

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Спасти же с начала года на водоемах удалось  307 человек, в том числе 63 ребенка.

Чтобы уменьшить количество смертей на водных объектах, специалисты Службы спасения патрулируют места отдыха у воды, а также ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения во время отдыха.

Однако, добавляют в ГСЧС, более действенно будет, если каждый гражданин начнет сам заботится о своей безопасности. 

В Службе также напомнили ряд рекомендаций для того, чтобы отдыхать на водоемах безопасно и сохранить свою жизнь:

- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

- нельзя нырять в незнакомых местах;

- не стоит оставлять детей без присмотра у воды и нельзя позволять им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

- запрещено заплывать далеко. НЕ рекомендуется плавать в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

- категорически запрещается заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не нужно приближаться к суднам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;

- температура воды должна быть не ниже 17 ° С;

- плавать в воде можно не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут

- нужно следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Эти простые правила помогут сохранить жизнь и безопасно провести время на водоемах. заверяют в ГСЧС.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Кривом Роге мужчина героически спас утопленника.

Также напоминаем, что в конце июля 2021 года было зафиксировано почти 200 смертей водоемах.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Отдых, водоемы, ГСЧС, Утопленники, Погибшые, правила поведения на воде.
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