По десять человек на дню: спасатели озвучили страшную статистику по утопленникам в Украине

С начала 2021 года в водоемах Украины лишились своих жизней 665 человек, в том числе 70 детей.
Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.
Так, только с начала июля на водоемах Украины погибли 124 человека, из них 16 детей. И это при том, что ещё даже не средина месяца.
В ГСЧС отметили, что этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику.
Спасти же с начала года на водоемах удалось 307 человек, в том числе 63 ребенка.
Чтобы уменьшить количество смертей на водных объектах, специалисты Службы спасения патрулируют места отдыха у воды, а также ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения во время отдыха.
Однако, добавляют в ГСЧС, более действенно будет, если каждый гражданин начнет сам заботится о своей безопасности.
В Службе также напомнили ряд рекомендаций для того, чтобы отдыхать на водоемах безопасно и сохранить свою жизнь:
- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- нельзя нырять в незнакомых местах;
- не стоит оставлять детей без присмотра у воды и нельзя позволять им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
- запрещено заплывать далеко. НЕ рекомендуется плавать в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
- категорически запрещается заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не нужно приближаться к суднам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;
- температура воды должна быть не ниже 17 ° С;
- плавать в воде можно не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут
- нужно следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.
Эти простые правила помогут сохранить жизнь и безопасно провести время на водоемах. заверяют в ГСЧС.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Кривом Роге мужчина героически спас утопленника.
Также напоминаем, что в конце июля 2021 года было зафиксировано почти 200 смертей водоемах.