По десять человек на дню: спасатели озвучили страшную статистику по утопленникам в Украине

С начала 2021 года в водоемах Украины лишились своих жизней 665 человек, в том числе 70 детей.

Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Так, только с начала июля на водоемах Украины погибли 124 человека, из них 16 детей. И это при том, что ещё даже не средина месяца.

В ГСЧС отметили, что этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику.

Спасти же с начала года на водоемах удалось 307 человек, в том числе 63 ребенка.

Чтобы уменьшить количество смертей на водных объектах, специалисты Службы спасения патрулируют места отдыха у воды, а также ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения во время отдыха.

Однако, добавляют в ГСЧС, более действенно будет, если каждый гражданин начнет сам заботится о своей безопасности.

В Службе также напомнили ряд рекомендаций для того, чтобы отдыхать на водоемах безопасно и сохранить свою жизнь: