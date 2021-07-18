"Спасибі, Росія!" Окупанти Донбасу дали металургам мізерну премію, утримавши з неї ще й податки

У ОРДЛО металургам з приводу професійного свята виписали "захмарні" премії в 500 рублів (184 гривні), однак і цього окупаційній "владі" виявилося занадто багато, а тому з них утримали податки.

На це звернув увагу член української делегації в ТКГ Денис Казанський.

"Але оскільки премія здалася витязям русского мира занадто великою, вони ще утримали з неї податок. І залишилося тільки 435 рублів (близько 160 гривень, - ред.). Спасибі, Росія!", - написав він.

Металлургам «молодых республик» ко дню металлурга дали щедрую премию 500 рублей. Но поскольку премия показалась витязям русского мира слишком большой, они ещё удержали с неё налог. И осталось только 435 рублей Спасибо, Россия! pic.twitter.com/xpvB8YB0WE — Денис Казанський (@den_kazansky) July 17, 2021

Втім, користувачі мережі відзначили, що на балансі у власника картки раніше було 90,7 рублів, так що "не все так погано".

"Можна сміливо купувати моркву, 2-3 кіла відразу", - відзначили користувачі мережі.

Як повідомлялося раніше, ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін захотів стати членом путінської партії "Єдина Росія".