Бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранено двох військових

В суботу, 17 липня, на Донбасі російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого в рядах Збройних сил України є поранені.

Про це в ранковому зведенні на сторінці в Facebook повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, позиції в районі Чермалика були обстріляні зі стрілецької зброї. В районі Водяного противник застосував БМП-1, міномети різних калібрів, гранатомети, великокаліберні кулемети. Позиції біля Широкіно і Павлополя піддалися обстрілу з мінометів. Артилерію застосували в напрямку Старогнатівки. Також російські найманці обстріляли позиції біля Пісків та Новозванівки.

В результаті обстрілів були поранені двоє українських військових, обидва госпіталізовані. Один з них знаходиться в стані середньої важкості, стан другого – задовільний.

На обстріли зі сторони супротивника українські війська давали вогонь у відповідь.

Також на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу «Орлан-10».

Станом на 7:00 неділі, 18 липня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню зі сторони противника. Під мінометний обстріл потрапили позиції неподалік селища Піски. З початку доби жертв та постраждалих з української сторони немає.

Як повідомлялось, бойовики нещодавно також відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.