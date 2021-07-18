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Смертельний ураган: під Києвом в суботу негода забрала життя двох людей (відео)

Смертельний ураган: під Києвом в суботу негода забрала життя двох людей (відео)
Оновлено 13:48 Сьогодні Телеграф телеграм

У Київській області Вишгородському районі в суботу, 17 липня, під час бурі в результаті падіння дерев загинули двоє людей, а ще одного госпіталізували медичні працівники.

Про це в неділю повідомляє пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Подія трапилася відносно недалеко від Києва в селах Гаврилівка і Сухолуччя близько 16:00 в суботу.

Після розгулу стихії рятувальники прибрали чотири повалених дерева.

У мережі з'явилося відео, на якому видно погіршення погоди і те, як люди намагалися швидше сховатися від бурі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 17 липня в Голосіївському, Дарницькому та Оболонському районах Києва погіршення погоди зіпсувало людям відпочинок - вітер з дощем зносили все на своєму шляху.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 84

Все по темі:

Ураган, Загиблі, Київська область, Дерева, Вишгородський район.
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