На кордоні з РФ вночі напали на українських прикордонників

В ніч з 17 на 18 липня на кордоні України з Росією в Сумській області стався напад на український прикордонний наряд, під час якого троє невідомих нанесли тілесні ушкодження двом прикордонникам.

Про це повідомляє МВС України в Telegram-каналі.

Крім нанесення тілесних ушкоджень правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю прикордонників.

Національна поліція разом з Державною прикордонною службою повернули зброю і зараз здійснюють розшук осіб, причетних до даного злочину.

Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за статтями 262 і 345 КК України ("Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів ...", "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу").

У МВС нагадали, що санкції даних статей передбачають в якості покарання позбавлення волі на строк до 15 років.

На місце події прибув голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що бойовики блокують пересування по Донбасу - повноцінно працює тільки один КПВВ.