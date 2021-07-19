На Волині розбився легковик з 11 пасажирами: серед загиблих і постраждалих маленькі діти (фото)

У неділю, 18 липня, ввечері в селі Печихвости Волинської області сталося смертельне ДТП з переповненим пасажирами легковиком.

За інформацією місцевих ЗМІ, 12 людей на Ford Focus, серед яких було семеро дітей, поверталися з відпочинку. Однак водій з невідомих причин не впорався з керуванням і врізався в дерево.

В результаті, за інформацією ГСЧС, троє осіб - водій, пасажирка та 4-річна дівчинка - загинули на місці. Ще 9 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані. Серед постраждалих - шестеро дітей, молодшому з яких всього два роки.

Нагадаємо, всього тиждень тому аналогічне повернення з річки також завершилося ДТП із загиблими. Так, ми повідомляли, що 11 липня, біля села Ревне Бориспільського району перекинувся легковик з 12 людьми. На жаль, двом з них не вдалося вижити. Ще чотирьох, включаючи дитину, з різними травмами відвезли швидкі.