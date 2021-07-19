Київ накрило шквальним дощем і градом - відео стихії

У столиці України - Києві в понеділок 19 липня різко погіршилася погода. У соцмережах користувачі діляться відео стихії, що розгулялася.

У коментарях користувачі влаштували перекличку - де поки ще тільки збирається дощ, а де вже на всю ллє.

Найбільше епічних відео стихії з мікрорайону Виноградар.

Дороги від кількості опадів просто заливає. На відео зняли машини, що "пливуть" на вулиці Стеценка, в Академмістечку і на вулиці Ушакова.





Раніше "Телеграф" писав, що в Києві різко зіпсувалася погода: відпочиваючих знесло вітром з дощем.