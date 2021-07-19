На трасі "Одеса-Київ" загорівся автобус з пасажирами (відео)

Автобус з пасажирами загорівся на трасі "Одеса-Київ". Інцидент стався біля села Троїцьке Одеської області.

Про це повідомляє Траса Е-95. Місцевий телеграм-канал "Ху ** а Одеса" розмістив відео події.

Очевидці повідомляють, що автобус їхав в сторону Києва по трасі М-05 "Одеса-Київ", коли у нього загорівся моторний відсік. Водій встиг випустити пасажирів.

Займання вдалося згасити самостійно завдяки водіям, які зупинилися допомогти. Згідно з інформацією пасажири на трасі очікують дій перевізника, серед них діти. Салон автобуса пропах їдким димом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що водій ВАЗу виїхав на залізничний переїзд, зіткнувся з поїздом і зник з місця НП в Кіровоградській області.