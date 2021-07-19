"З***ую з України, бувай громадянство": киянин спалив на камеру підроблений паспорт (відео)

У Києві блогер публічно спалив український паспорт і похвалився цим у соцмережі.

Про це стало відомо з його сторінки в Instagram, де він і розмістив відео зі спалюванням документа.

В цей час блогер каже, що нібито він спалює документ, оскільки планує виїжджати з України.

"Я з***бую з України. Бувай, громадянство", - говорить на відео Роман.

Трохи пізніше молодий чоловік опублікував ще одне відео, на якому вибачився за свій вчинок. Він не зумів пояснити мету спалення паспорту та заявив, що документ був несправжнім.

"Хочу попросити вибачення у людей-патріотів, які вважають цей вчинок образливим. Я це зробив не тому, що я не поважаю або не люблю Україну. Це моя рідна країна, і я, звичайно ж, її люблю. Я це зробив в принципі без жодної задньої думки або посилання", - говорить блогер, який потрапив в скандал.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як в Києві п'ятеро молодих людей орендували квартиру і розгромили її для відео в ТікТок.