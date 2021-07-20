У Києві жінка з вибухівкою і пістолетом пограбувала банк (фото, відео)

У Києві 20 липня озброєна жінка пограбувала відділення банку.

Про це пише Телеграм-канал "Новини Live".

Повідомляється, що жінка зайшла до відділення "Укрсиббанку" по вулиці Автозаводській, 99 в Оболонському районі та кинула туди коктейль Молотова. Далі, погрожуючи співробітникам пістолетом, вона забрала всю касу і спробувала втекти. Однак зловмисницю затримали спецназівці.

Зараз жінку перевіряють на осудність, на місці працюють оперативники і пожежні, так як після закидання коктейлю Молотова сталося невелике загоряння.

Подробиці в Нацполіціі обіцяють озвучити пізніше.

Нагадаємо, 7 липня вранці в російської Тюмені невідомий чоловік з підозрілим рюкзаком, з якого стирчали дроти, захопив Сбербанк. За інформацією місцевих Телеграм-каналів, загарбник взяв двох співробітників банку в заручники і вимагав викуп - 15 млн рублів.