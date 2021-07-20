Аварія на хімпідприємстві в Рівному: на місто насувається помаранчеве хмара викидів (відео)

Мережу переполохала інформація про те, що на заводі "Рівнеазот" стався вибух, внаслідок чого в повітря викинуло хмару жовтого смогу.

Як повідомив міський голова Рівного Віталій Коваль в Фейсбук, витік стався внаслідок зупинки агрегату цеху азотної кислоти.

"Постраждалих немає. Ситуація локалізована силами працівників підприємства", - написав він.

В даний час на місці працюють фахівці екологічної інспекції, які дадуть оцінку збитку для навколишнього середовища.

"Прошу не панікувати. Нічого серйозного не відбулося, загрози викиди не несуть", - прокоментував інцидент спікер ГСЧС в Рівненській області Дмитро Мельник, передає "Чарівне".

На тлі цього, в соцмережах голови ОСББ закликали жителів міста закрити вікна, втім рятувальники стверджують, що цей захід не є обов'язковим.

Як повідомлялося раніше, в Китаї стався потужний вибух на заводі з виробництва алюмінію.