В Китае взлетел на воздух алюминиевый завод (видео)

В китайской провинции Хэнань произошел мощный взрыв на алюминиевом заводе.

Об этом сообщает китайская служба новостей Sina.

На видео видно весь масштаб пожара, который спровоцировал взрыв. Производство в городском уезде Дэнфэн пришлось приостановить, всех рабочих эвакуировано.

Экстренные службы уже прибыли на место ЧП и пытаются ликвидировать начавшийся пожар. Информация о пострадавших и жертвах пока не сообщается.

Предлагаем ознакомиться с шокирующими видео, которые сняли очевидцы происшествия.

Напомним, что в понедельник, 19 июля, в Голосеевском районе Киева произошло возгорание склада. Также ранее сообщалось о лесном пожаре под Петербургом.