"Постраждалих та загрози немає": аварія на заводі "РівнеАзот" ліквідована, а викид хімікатів безпечний, запевняють в МВС

На підприємстві "РівнеАзот" у вівторок, 20 липня, ввечері сталася розгерметизація ємності з азотною кислотою, в результаті чого стався витік хімікатів. Надзвичайна подія вже ліквідована, жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє МВС України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За даними міністерства, на підприємстві сталася розгерметизація ємності з азотною кислотою (аварійна зупинка агрегату в цеху азотної кислоти).

"О 17:26 витік азотної кислоти припинено. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Також в МВС додають, що хімічно небезпечних речовин в повітрі не виявлено, "загрози людям і навколишньому середовищу немає".

На самому підприємстві агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що сталася розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу.

За даними "Рівнеазота", на поточний момент показники якості повітря знаходяться в межах допустимих норм, загрози навколишньому середовищу та населенню немає.

Раніше "Телеграф" писав про те, що сталося ЧП, а також публікував кадри очевидців, на яких видно, як над заводом піднімається помаранчева хмара хімікатів.