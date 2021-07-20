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"Постраждалих та загрози немає": аварія на заводі "РівнеАзот" ліквідована, а викид хімікатів безпечний, запевняють в МВС

"Постраждалих та загрози немає": аварія на заводі "РівнеАзот" ліквідована, а викид хімікатів безпечний, запевняють в МВС
Оновлено 20:02 Сьогодні Телеграф

На підприємстві "РівнеАзот" у вівторок, 20 липня, ввечері сталася розгерметизація ємності з азотною кислотою, в результаті чого стався витік хімікатів. Надзвичайна подія вже ліквідована, жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє МВС України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За даними міністерства, на підприємстві сталася розгерметизація ємності з азотною кислотою (аварійна зупинка агрегату в цеху азотної кислоти).

"О 17:26 витік азотної кислоти припинено. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Також в МВС додають, що хімічно небезпечних речовин в повітрі не виявлено, "загрози людям і навколишньому середовищу немає".

На самому підприємстві агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що сталася розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу.

За даними "Рівнеазота", на поточний момент показники якості повітря знаходяться в межах допустимих норм, загрози навколишньому середовищу та населенню немає.

Раніше "Телеграф" писав про те, що сталося ЧП, а також публікував кадри очевидців, на яких видно, як над заводом піднімається помаранчева хмара хімікатів.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 43

Все по темі:

Газ, Авария, Ликвидация, Хмара, Ривнеазот, Викид.
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