Втеча арештанта з одеського СІЗО потрапила на камеру: повне відео

20 липня 2021 року засуджений за крадіжку Сергій Кутафин втік з Одеського СІЗО під час прогулянки. Його втеча викликала питання про безпеку установи.

Відео втечі виклали в Мережу на сайті OBOZREVATEL.

Видно, що чоловік неспішно долає загородження. За інформацією порталу втеча відбулася на ділянці периметра з застарілими інженерно-технічними засобами охорони. Також відомо, що він випадково переліз на територію сусідньої виправній колонії №14, але повернувся. Часовий в втікача стріляв, але не влучив.

Сергій Кутафин був засуджений за крадіжку - він двічі намагався вкрасти кабель з території Одеського авіаційного заводу. У СІЗО він сидів в очікуванні відправки до місця ув'язнення. Прибув туди 11 червня.

Утікача зловили в той же день.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СБУ затримала першого в історії України пірата.