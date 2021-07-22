Суддя з ознаками сп'яніння протаранила дерево, мало не вилетівши в річку: ексклюзивні фото ДТП в Києві

У Києві на вулиці Прирічна, 27 сталася ДТП, в якій дивом ніхто не постраждав. За кермом автомобіля була жінка. Як повідомляють очевидці кореспондентові "Телеграф" - в стані алкогольного сп'яніння. Нібито це - суддя Деснянського районного суду столиці Світлана Колегаєва.

Аварія на житловому масиві Оболонь трапилася в середу 21 липня, вночі. Водій Ауді втратила керування авто і допустила наїзд на бордюр. Потім автомобіль понесло далі.

Машина зачепила ліхтарний стовп, врізалася в ще один втративши колесо. Зупинити "німця" вдалося лише тополі, яка не дала Ауді продовжити рух. Далі по траєкторії у машини - пляж і Дніпро.

Коли очевидці приспіли до машини, за кермом була жінка з ознаками алкогольного сп'яніння. Хтось із очевидців упізнав суддю Світлану Колегаєву.

Відвезти жінку з місця аварії патрульним вдалося за допомогою додаткових екіпажів - люди не пропускали їх до машини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська телеведуча, яка потрапила в ДТП показала наслідки аварії.

Фото, відео: Василь Мозговий, "Телеграф"